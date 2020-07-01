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Elazığ'da zabıta ekipleri denetim yaptı

Elazığ’da zabıta ekipleri, kaldırım ihlalleri ve berberlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'da zabıta ekipleri, kaldırım ihlalleri ve berberlere yönelik denetim gerçekleştirdi.


Elazığ'da Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yayaların mağdur olmaması amacıyla kaldırım ve yol ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyerek görsel kirliliğe neden reklam tabelaları ve ticari malzemeler kaldırtılarak kaldırım ihlallerine karşı esnaflar uyarıldı.


Öte yandan zabıta ekipleri, Korona virüsle mücadele tedbirleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürdü. Berber ve kuaförlere yönelik de denetim gerçekleştiren ekipler, halk sağlığını korumak adına çalışanlara maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelerin kullanılması hususları ile hijyen kurallarına azami titizlik gösterilmesi noktasında uyarıda bulundu.

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