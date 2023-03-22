Elazığ'da zabıta ekiplerinden Ramazan ayı öncesi denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına saatler kala vatandaşların alışveriş yaptığı mekanlarda denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle Ramazan ayı öncesinde işletmelerin daha hassas davranmaları noktasında denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, hijyen, fiyat-gram uyumu, ürünlerin son tüketim tarihi, fahiş fiyat ile ilgili konularda incelemelerde bulundu. Uyulması gereken hususlar noktasında uyarılar yapan zabıta ekipleri, uyarılar dikkate alınmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını işletmelere bildirdi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yapmış oldukları denetimleri Ramazan ayı dolayısıyla daha da sıklaştırdıklarını belirten Zabıta Amiri Kadir Temur, “İmalat, pastaneler, fırınlar ve bunun gibi iş yerlerinde gerekli hijyenin sağlanması ve ekmeklerde gram konusunda arkadaşlarımız gün içerisinde Ramazan ayı boyunca denetimlerini sık sık sürdüreceklerdir. Olumsuz gördüğümüz yerlere gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımız alışveriş yaptıkları yerlerde olumsuz bir durum gördükleri zaman belediyemizi arayarak şikayette bulunabilirler. Ramazan ayı boyunca, denetimlerimiz sık sık devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca hijyenli ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini sağlamaktır” dedi.