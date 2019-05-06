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Elazığ'da zabıtadan Ramazan denetimi

Elazığ’da Ramazan ayı nedeniyle zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı.

Elazığ'da Ramazan ayı nedeniyle zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı.


Ramazan ayının başlaması ile birlikte özellikle gıda malzemelerine yönelik Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler arttırıldı. Gıda üretimi yapan imalathaneler ile satışı yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, ilk önce hijyenik koşullara bakıldığı aktarıldı. Ekiplerin, imalathane mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kıyafet ve kişisel temizliklerine varana kadar denetim yaptığı belirtildi.


Öteyandan, denetimde gerekli hijyenik kurallarına ve koşullarına uymayan işyerleri hakkında tutanak tutulduğu ve uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

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