Elazığ'da zabıtadan yılbaşı öncesi denetim

Ekipler, temiz ve sağlıklı ortamlarda doğru fiyatla ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi için il genelinde sık aralıklarla market ve eğlence mekanlarında denetim yapıyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri market ve fırınlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü, temizlik ve son kullanma tarihi kontrollerini yaparak vatandaşların gıda ve tüm ürünlere sağlıklı ve güvenilir biçimde ulaşmasını sağlıyor. Yılbaşı öncesinde market ve eğlence mekanlarında gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmasının da önüne geçen Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat konusuna ise sıkı denetimlerini sürdürüyor. Zincir marketlerin ve tüm işletmelerin ürünlerini değerinden fahiş şekilde yüksek şekilde fiyatlandırarak haksız kazanç elde etmesini önleyen ekipler, böyle bir tespit yapılması halinde ise durumu tutanakla İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriyor. Bu uygulamalar sayesinde tüketicilerin raf-kasa farkı, gramaj sorunu, son kullanma tarihi ve fahiş fiyat gibi durumlarla karşılaşması engelleniyor.

Denetimleri desteklediklerini belirten Berdan Polat, “Zaten hijyenik bir şekilde çalışıyoruz. Eldivensiz veya hiçbir ürüne temas yok. Müşteriye ürün tattırırken de eldiven veya kürekle veriyoruz. İstiyoruz ki ürünlerdeki raf kasadaki fiyatların aynı olmasıdır” dedi.