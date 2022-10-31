İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da zehirli uğur böceği görüntülendi

Elazığ’da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ’Esus Cinnaberinus’ görüldü.

Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü.


Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli örümcek, Maden ilçesinde ortaya çıktı. Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.