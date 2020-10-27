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Elazığ'da zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdi

Elazığ’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.


Kaza,merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Caddeden şehir merkezi istikametine giden araçlardan biri ani fren yapınca, takip mesafesini korumayan diğer araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplam'da 5 aracın karıştığı kaza da maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve yolcular yara almadan atlattı.


Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik ulaşıma kapandı.

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