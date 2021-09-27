İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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