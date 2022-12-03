İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Bağcı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DDR 712 plakalı otomobil ile 34 ZD 1147 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil seyir halinde olan 23 T 0698 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.