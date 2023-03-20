İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın çarpıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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