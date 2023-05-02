İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 23 BM 226 plakalı otomobil, A.Y. yönetimindeki 23 ACK 773 plakalı otomobil ve H.B. hakimiyetindeki 44 DT 955 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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