İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 06 BU 875 plakalı otomobil ile Y.Ş. yönetimindeki 06 AF 0746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen A.G.S. idaresindeki 05 DC 246 plakalı otomobil de 06 BU 875 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.


Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.