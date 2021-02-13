Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan biri ani fren yapınca takip mesafesini korumayan diğer araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.