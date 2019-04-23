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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da 1’i tır, 3 aracın karıştığı kazada otomobiller hurdaya dönerken, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da 1'i tır, 3 aracın karıştığı kazada otomobiller hurdaya dönerken, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 23 AAN 502 plakalı otomobil, önce 23 BS 959 plakalı otomobile ardından da F.A. idaresindeki 23 BT 205 plakalı tıra çaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü H.E.'ye olay yerinde müdahale etti. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

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