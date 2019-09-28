İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Baskil karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BH 681 plakalı gübre yüklü traktörü geçmeye çalışan 23 EK 650 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 FU 114 plakalı minibüs ile kafa kafa çarpıştı. Ardından otomobil, römorka da çarptı. Çarpışmanın etkisi ise devrilen römorkun dingili, otomobilin LPG tankı ve lastikleri etrafa savruldu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan yol, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.