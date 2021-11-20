İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil peş peşe çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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