Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil peş peşe çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.