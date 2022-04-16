İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da zirai don nedeniyle hasar tespit çalışmaları başladı

Elazığ’da hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle yaşanan zirai don nedeniyle hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle yaşanan zirai don nedeniyle hasar tespiti için çalışma başlatıldı.


Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, don olayının yaşandığı kayısı bahçelerinde hasar tespiti yaptı. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da katıldığı çalışmada hasar tespitleri yapılarak gerekli çalışmalar başlayacak.


Hasar tespit çalışmalarında çiftçilerin sorunları da dinlendi.

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