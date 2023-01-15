Elazığ'daki 4.9 büyüklüğündeki depreminin en net görüntüsü

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti en net olarak bir evin içerisinde ve bahçesinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Depremin şiddeti en net olarak bir evin odasında ve bahçesinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında odada bulunan abajurun sallandığı anlar şiddeti bir kez daha gösterdi.