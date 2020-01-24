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Elazığ'daki 6,5'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor

Elazığ’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.

Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem 6,5 olarak güncellenirken, bu depremin ardından 8 sarsıntı daha meydana geldi. En büyüğü 4,5 ve en küçüğü 2,9 büyüklüğünde olan 8 sarsıntı daha kaydedildi.

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