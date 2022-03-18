Elazığ'daki asayiş ve şok uygulamalarında 152 şahıs yakalandı

Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 152 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 152 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 25'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi de yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet de sahibine teslim edildi.

İkametten hırsızlık olayının failinin adresine gerçekleştirilen operasyonda ise aralarında 2 ruhsatsız tabanca, elektronik ve hırdavat malzemeleri, cep telefonları, antika eşyalar, kişisel aksesuarlar, bilgisayar ve araç teypleri de bulunan toplam 55 adet hırsızlık eşyası ele geçirildi. Çalınan eşyaların sahiplerine teslimi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.