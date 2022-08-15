Elazığ'daki bombalı saldırının 6. yılı

Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 6 yıl geçti. Saldırıda demir yüklü tırı ile set görevi görerek daha büyük bir faciayı önleyen Abdulbasit Özdemir, saldırının düzenlendiği ve şimdi Millet Bahçesi olan yerde ailesiyle birlikte gezdikten sonra yaşananları anlattı.

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. Patlama sırasında bombalı aracın yanında kalan 38 yaşındaki 4 çocuk babası Abdulbasit Özdemir idaresindeki demir yüklü tır, bir çok sivilin hayatını kaybetmesini önlemiş, kendisi ise ağır yaralanmıştı. Bir gözünü kaybeden ve halen patlamanın izlerini vücudunda taşıyan Özdemir, saldırının düzenlediği ve şimdi Millet Bahçesi olan yeri ailesiyle birlikte gezdikten sonra yaşananları anlattı.

18 Ağustos 2016 yılında Elazığ'da ki emniyet müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıya bire bir şahit olduğunu belirten Abdulbasit Özdemir, “Patlamadan iki gün önce demir malzemesi getirmek için Mersin'e gitmiştim. Yüklediğim malzemeleri de Bingöl merkeze götürecektim. Aynı firmaya 4-5 araçtık. Diğer araçlar Elazığ'da bulunan depoya malzemelerini bıraktılar bende Bingöl'e gideceğim için buradan geldim. Normalde Güney Çevre yolunu kullanıyorduk ama Allah'ın taktiri diyelim ben bu yolu tercih ettim. Hazardağlı kavşağında ışıkları geçtikten sonra önümüzde 3 tane otobüs vardı, onlar durup yolcu almaya başladı. Benim yanımda da bir tane taksi vardı. Otobüsler arkada kaldı. Kırmızı ışıkta beklerken yeşil yandığı anda kavşaktan bir tane minibüsün hızlı geçtiğini gördüm. Taksi onu fark edince hızlandı minibüste taksi ile benim tırın arasında kaldırıma vurdu. Ben o an bu olayın bir bombalı saldırı olduğunu tahmin bile edemezdim. Çünkü ben ömrümde Elazığ'da ilk defa böyle bir şey dördüm. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde insan ister istemez tedirgin oluyordu da Elazığ'da ilk defa böyle bir şey gördük. Ben zaten o an şoförün sarhoş olduğunu düşündüm. O anda araca korna çaldım durması için kaldırıma çarptıktan sonra yine hareket etti bende hareket ettim. Şoför minibüsü park alanına doğru sürdü içeriye girdiğini görünce kendi kendime bu ne yapıyor diye düşündüm. 50 metre gittikten sonra patlama meydana geldi. O andan sonra bir hafta ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldım. 33 gün sonra da yoğun bakımdan çıktım. Ondan sonra ufak tefek ameliyatlardan sonra hafif hafif toparladık” dedi.

"Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar ülke olarak biz telafi etmesini biliyoruz"

Patlamada şarapnel parçalarının gelmesi sonucu sağ gözümü kaybettiğini kollarında ise yaraların oluştuğunu aktaran Özdemir, “Göze yapılacak bir şey yoktu. Göz düşmüştü. Doktorlarımız müdahale ile yerine koydular görmüyorum. En azından hareket edebiliyor. Canımız sağ olsun buna da şükür. Patlamanın üzerinden 6 yıl geçti. Buraya çocuklarımı da alıp geliyorum. Bizim ülkemiz güzel bir ülke, vatanımız güzel bir vatan. Ne kadar terör olayları da olsa düşmanlarımız da çok olsa da bizim birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Buraya geldiğinizde zaten patlamadan bir eser kalmadığını görüyorsunuz. Millet bahçesinde kütüphane ve çay ocakları var. Vatandaşlarımız buraya gelip güzel güzel eğleniyor. O anla ilgili hiçbir şey bırakmamışlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz ülke ve vatandaşlar olarak telafi etmesini biliyoruz" diye konuştu.

"Terörün yıkıcılık ve bölücülükten başka bir şeye yaramadığını gördük"

Çok milliyetçi bir halk olduklarını ifade eden Özdemir, "Ben aslen kürdüm. Kürt olmam herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Ben bu vatanın ve Türk bayrağının içerisinde yaşadığım sürece hiçbir sıkıntı yok. Bu patlamanın bana denk gelmesine bile mutlu oldum. Çünkü kimseye bir zararı olmadı. Ülke olarak ırkçılığı öne çıkartıyorlar ama bizim Elazığ'da Zazalar, Kürtler, Aleviler ve Sünniler var. Hepsi birlik ve beraberlik içerisinde kardeş olarak yaşamışlar. O bombalı saldırıya kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Yapılan terör saldırılarının Zazalar, Kürtler ve Alevilerle hiçbir şekilde alakası yok. Sadece terörün yıkıcılık ve bölücülükten başka bir şeye yaramadığını gördük. Bu millet kardeşliği bildiği için de bir problem yaşamadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.