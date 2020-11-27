İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'daki cinayetin şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da bıçaklanarak öldürülen şahsın katili polisin yaptığı çalışmada yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da bıçaklanarak öldürülen şahsın katili polisin yaptığı çalışmada yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Onur Özkara, aralarında husumet bulunan 2 şahısla tartıştı. Olayda Özkara, bıçaklandı. 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkara, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden cinayeti işlediği iddia edilen S.E. tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.