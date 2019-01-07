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Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında 1 imam, 1 öğretmen, 3 öğrenci ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri personelin bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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