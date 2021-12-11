Elazığ'daki görüntü kirliliğine neden olan duvar yazıları siliniyor

Elazığ'da binaların duvarlarına yazılan ve görüntü kirliliğine neden olan yazılar Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından siliniyor.

Elazığ Belediyesi tarafından, mahalle aralarındaki binaların duvarlarına yazılan yazıların silinmesi için temizlik ekibi kuruldu. Kamu binaları başta olmak üzere okul duvarları, alt ve üst geçitler, apartman duvarları, özel kuruluş binaları ve tarihi yapılara sprey boyalarla gelişi güzel yazılan yazı ve şekiller belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı.

Ekiplerin çalışmalarının süreceği bildirildi.