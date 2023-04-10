İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'daki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilay Küçükyurt idaresindeki 23 AS 168 plakalı otomobil, aynı istikamet üzerinde yolcu alan T.K. yönetimindeki 44 NN 988 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve minibüse binmeye çalışan yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Nilay Küçükyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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