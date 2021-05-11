Elazığ'daki minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün refüje çıkarak aydınlatma direklerine çarpıp hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece Elazığ-Malatya Karayolu bağlantısı ile Kömürhan Tüneli'nin arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan A.S.Ü. idaresindeki 44 ACG 324 plakalı kanatlı hayvan taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Hızını alamayan minibüs, iki aydınlatma direğini devirerek durabildi. Hurdaya dönen minibüste, sürücü ile yanındaki Hasan Ölmez yaralandı, yola savrulan tavuk, hindi, kaz ve yavruların çoğu telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan Hasan Ölmez, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.