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Elazığ'daki sahalar incelendi

Elazığ’da 2019-2020 Futbol Sezonu öncesi kentteki sahalar incelendi.

Elazığ'da 2019-2020 Futbol Sezonu öncesi kentteki sahalar incelendi.


2019-2020 Futbol Sezonu'nda oynanacak olan TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve İl amatörü müsabakalarına ev sahipliği yapacak sahalar incelendi. TFF Malatya Bölge Müdürlü Fahrettin Eserdi tarafından yapılan incelemelere Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç ile il tertip komitesi üyeleri ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür katıldı.


Yapılan denetimler sonucunda Fırat Üniversitesi Sentetik Çim Saha'nın bitim aşamasında olduğu belirtilirken, eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanacağının taahhüt edildiği, Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha'nın ise sezon başında hizmete gireceği bildirildi.


İncelemelerde bulunan Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, halen devam eden bir tesisinde yakında tamamlanacağını aktararak, eksik olan saha sorunlarının da bir nebze çözüleceğini kaydetti.


Fırat Üniversitesi Sentetik Sahası'nın kısa zamanda büyük bir çalışmayla tamamlanmak üzere olduğunu belirten İl Temsilcisi Kılınç'ta,profesyonel ve bölgesel amatör ligde Elazığ'ı temsil edecek takımlara başarı diledi.

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