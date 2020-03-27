İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'daki silahlı kavga: 3 tutuklama

Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.


Olay, dün merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Bıçak ve pompalı tüfek kullanılan olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler K.B., T.O. ve Y.O. düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli bugün emniyette ifadeleri alınmasının ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.