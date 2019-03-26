İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'daki terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde 3 ve Karakoçan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslar, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Operasyon kapsamında bir sığınak bulunurken, şüpheliler adreslerinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 adet terör örgütü propagandası bulunan duvar saati, 1 adet elektrikli bot motoru, 3 adet plastik bot küreği, 6 adet can yeleği ele geçirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.