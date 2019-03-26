Elazığ'daki terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde 3 ve Karakoçan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslar, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyon kapsamında bir sığınak bulunurken, şüpheliler adreslerinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 adet terör örgütü propagandası bulunan duvar saati, 1 adet elektrikli bot motoru, 3 adet plastik bot küreği, 6 adet can yeleği ele geçirilmişti.