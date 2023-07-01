Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dün otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün merkeze bağlı Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 CE 070 plakalı cip ile 03 ABC 581 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Abdin Dikmen olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.