Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Kentte uyuşturucu madde satışının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.D. (34), M.K. (18), A.U.K. (34) ve E.Ş. (46) isimli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen yakalamalarda, 19,35 gram kubar esrar maddesi, 3,76 gram toz esrar maddesi, 0,23 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 11 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

22 Eylülde şahıslara yönelik yapılan planlı operasyon çerçevesinde ise dedektör köpek Alex yardımıyla yapılan aramalarda 0,36 gram metamfetamin maddesi 24 gram toz esrar maddesi, 0,82 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.D., A.U.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.