Elazığ'daki vahşi cinayete 4 tutuklama

Elazığ'da bir kişinin öldürülüp yakılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde ikamet eden 31 yaşındaki Suat A., 22 Kasım tarihinde ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Suat A. ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasından şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek tespit edilen şüpheliler A.A. ile Ö.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli üzerinden çalışmasını sürdüren polis, Suat A.'nın Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü sınırlarında öldürülüp yakıldığını belirledi. 26 Kasım Pazartesi günü cesedin bulunmasının ardından olay yerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme yapıldı. Şahsın yanmış cesedi inceleme sonrası olay yerinden alınarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili 3 şüpheli daha belirlendi. Düzenlenen operasyonla belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.