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Elazığ'daki yangın söndürüldü

Elazığ’da depremde hasar alıp boşaltılan binanın çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da depremde hasar alıp boşaltılan binanın çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Mehmet Güçlü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem kapsamında boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan 2 binanın daha çatısına sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri trafiği keserek sokağa şerit çekip çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.


Yangın ekiplerin yoğun çalışması ile söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.


Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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