Elazığ'dan 2 sporcu Bocce Milli Takımına girdi

Antalya'da yapılan Uluslararası Open Bocce Turnuvası'nda başarı gösteren Elazığlı iki sporcu Milli takıma girmeye hak kazandı.

21-23 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Uluslararası Open Bocce Turnuvası'na katılan Elazığlı sporcular Uğur Kebude ve Muhammet Yıldız, seçmelerde BOCCE RAFFA disiplininde başarı göstererek ülkemizi temsil etmek üzere Milli Takıma seçildi.

Milli Takım Antrenörü olarak görev alacak Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Antrenörü Hacı Veli Kırıcı; “Şükürler olsun önemli başarılar elde ettik. Sporcularıma başarılar dilerim. İnşallah başarıları daim olsun. Federasyonuma da bana milli takımda görev verdikleri için teşekkür ederim” dedi.