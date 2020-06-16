Elazığ'dan, deprem bölgesine destek

Bingöl'de meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'dan gönüllü ekipler de göreve gitti, ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği, Bingöl Karlıova'da yaşanan depremin ardından bölgeye gitti. Depremin ağır hasar verdiği köylere ulaşan gönüllü ekipten Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Mustafa Gökmen kontrolünde yardım kolileri ve gerekli yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı. İHH'nın gönüllü ekibi ayrıca, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışma yaparak çadır kurulumuna da yardım etti.

Ekibimin sorumlusu Mustafa Gökmen, her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, Bingöl'e giderek kurtarma ve yardım ekibinde yer alan gönüllülere teşekkür etti.