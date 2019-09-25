Elazığ'dan, Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

Elazığ'da çoğunluğu kadın bir araya gelen kalabalık, Diyarbakır'da nöbet tutuna annelere destek verdi.

Türkiye genelinde 21 ilde Diyarbakır'daki annelere destek vermek amacıyla eş zamanlı olarak organize edilen basın açıklaması Elazığ'da da gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu organizasyonuyla bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, ‘Annelerin Onurlu Direnişinin Yanındayız' ve ‘Evlatlarını Alçak Terör Örgütünün Elinden Alana Kadar Annelerimizin Yanındayız' pankartları açtı.

Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketinin olmadığını ve yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunun Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ettiklerini belirten Avukat Selin Deniz Akdeniz Kışla, “Bizler bugün burada Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 21 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırmaları dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır"dedi.

Tek yürek tek dua olduklarını aktaran Kışla, “23 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz, ‘yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımızı ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yılardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek tek dua olduk. Biz de bugün Elazığ'daki kadınlar olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamazsak da ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız” diye konuştu.