Elazığ'dan dünyaya Türk somonu: İhracat yüzde 100 artarak 60 milyon dolara ulaştı

Keban ve Karakaya Baraj göllerinin üzerinde kurulu 174 aktif işletme ile iç sularda en fazla alabalık üreten iller arasında birinci sırada yer alan Elazığ'da üretilen somon ve alabalıklar, başta Japonya ile Kanada olmak üzere Rusya, Hollanda, Almanya ve 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bu çerçevede üretim 31 bin tona ulaşırken ihracat ise yüzde yüz artarak 60 milyon dolara ulaştı.

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya barajlarında hem üretim hem de istihdam her geçen gün artıyor. Baraj gölü kıyılarında kurulan 174 işletmede alabalık üretimi 31 bin tona ulaştı. Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra uzak doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor. Alabalık, somon üretimi ve ihracatı ile ilgili istatistiksel verileri İHA muhabirine açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın 174 tesis ve 41 bin tonluk bir kurulu kapasite ile Türkiye iç suları üretiminde birinci sırada yer aldığını kaydetti. Geçen yıl itibariyle balık üretiminin 31 bin ton olarak gerçekleştiğini ve Elazığ'dan yurtdışına yaklaşık 9 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, bu ihracat neticesinde kente 60 milyon dolarlık bir girdisi olduğunu belirtti.

Balık üretimindeki artışla birlikte kentin ve ülkenin ekonomisine ciddi katma değer kattıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Keban üretim tesisi, bölgemizdeki bütün su kaynaklarına sazan üretimi yapan, besleyen ve buraları balıklandırma amacıyla kullanılan bir tesis niteliği taşıyor. Bu bizim için çok önemli ve bu potansiyelimizin fakındayız. Özellikle çevremizdeki olta balıkçılığının, amatör balıkçılığın ve avcılığın desteklenmesi anlamında yapılmış olan bu faaliyetleri canı gönülden destekliyoruz. Bu anlamda bize öncülük eden ve bizi destekleyen başta cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer güzellik ise ilimiz su ürünleri faaliyetinin ve alabalık üretiminin, ülkemize iç sularında öncülük etmiş olmasıdır. Ülkemiz iç suları üretiminde Elazığ 174 tesis ve 41 bin tonluk bir kurulu kapasite ile birinci sırada yer almaktadır. Geçen yıl itibariyle üretimimiz 31 bin ton olarak gerçekleşti. Biz, geçen yıl ilimizden yurtdışına yaklaşık 9 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat neticesinde de ilimize 60 milyon dolarlık bir gelir kazandırmış olduk” dedi.

"Üretimde hedef 80 bin ton, ihracatta ise 120 milyon dolar"

Hedeflerinin Türkiye yüzyılında Elazığ olarak su ürünleri üretimindeki kurulu kapasitelerini iki katına çıkarmak olduğunu dile getiren Kılıç, “Bu gelir ilimizdeki balıkçılık faaliyetinin daha da artarak devamını sağlayacak nitelikteki bir gelirdir. Biz ilimizdeki su ürünleri potansiyelinin de farkındayız. Yakın zamanda ilimizin de kafeslerinin bulunduğu Özlüce Barajı'nda bir çalışma yaptık. Bu bölgede de yaklaşık 25 tane işletmemizde 4 bin 750 tonluk bir kurulu kapasitenin var olduğunu biliyoruz. Orada da üretime başlamış olduk. Bu tür çalışmalar ilimizdeki balıkçılığı çok önemli bir noktaya taşıyacak ve ilimizdeki istihdama, üretime ve Türkiye yüzyılında da önemli bir noktaya taşıyacaktır. Önümüzdeki 5 yıllık zaman dilimi içerisinde 2028 projeksiyonunda Türkiye yüzyılında Elazığ olarak su ürünleri üretimimizdeki kurulu kapasitemizi 80 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatımızı da mevcuttaki 60 milyon dolardan 120 milyon dolara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda emeği geçen bütün balıkçılarımız tebrik ediyorum ve çalışmalarında devletimiz her zaman onların yanında olacaktır” diye konuştu.