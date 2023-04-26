Elazığ'dan iki okul TUBİTAK bölge finallerinde 1'inci oldu

Malatya'da yapılan TÜBİTAK 2204-A lise öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasında Elazığ'dan birinci olan iki okul öğretmen ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile bir araya geldi.

Malatya'da TÜBİTAK 2204-A lise öğrencileri arasında araştırma projeleri yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya Elazığ'dan Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Kontrol Bende' yapay zeka kategorisinde birinci, Keban Çok Programlı Lisesi öğrencileri ise sosyoloji alanında teknolojinin penceresinden yeni neslin ahlakı, ahlaki okuryazarlık ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi projelerinde birinci oldu. Birinci olan okul idarecileri ve proje tasarımcıları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile bir araya gelerek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrencileri ve danışman öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Çocuklarımızın yaptıkları çalışmalar elde ettikleri başarılar hocalarımızın da çocuklarımızı teşvik etmeleri çok önemli. Bu yıl özellikle 2 meslek lisemizin aynı anda bölge birincisi olarak ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecek olmaları da gurur verici. Çocuklarımız, bu projelerle farklı ortamlara girip, farklı faaliyetlerin içinde yer alarak okulun sadece dört duvar arasından veya sıralardan ibaret olmadığını da görecekler. Öğrenme ortamları genişlediği zaman birçok farklı fırsatın ve imkanların önlerine serileceğini hissedecekler. Gençlerimizin finallere katılması kendilerine büyük bir tecrübe kazandıracak, gurup çalışmasıyla başarı elde etmenin önemini kavrayacaklar. Ayrıca başarılarıyla diğer öğrencilerimize de örnek olacaklar. Ben bir kez daha tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerini, okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, Türkiye finallerinde de başarılarının devamını diliyorum” dedi.