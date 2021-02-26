Elazığ'dan “Kardeşlerin Isınır, Dünya Isınır'' projesine destek

Elazığ'da ‘‘Kardeşlerin Isınır, Dünya Isınır'' projesi kapsamında toplanan kışlık kıyafetler, İdlib'e gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesinde gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığın ‘‘Kardeşlerin Isınır, Dünya Isınır'' projesine ‘Kardeşlik Üşümesin' sloganı ile destek verdi. Gençler bu kapsamda bot, atkı, bere, kazak, pantolon, ceket, mont, ayakkabı ve çoraplardan oluşan kışlık kıyafetleri toplayarak, yaş ve beden kategorilerine ayırıp koliledi. Toplanılan yardım kolileri arasında nostaljik takım formaları da çıktı. Sabah saatlerinde gençlik liderleri yardım kolilerini İdlib' ulaştırmak için İskenderun Gençlik Merkezine teslim etmek üzere yola çıktı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, ‘' Bakanlığımızın ‘Kardeşlerin Isınır, Dünya Isınır' projesi kapsamında ‘Kardeşlik Üşümesin' sloganıyla düzenlediğimiz İdlib'e yardım kampanyamıza hayırsever iş adamları ve vatandaşlarımız özellikle mont, atkı, bere, bot ve diğer kıyafetler anlamında bizlere destek oldu. İdlib'deki gençlerimizin de yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için bugün gençlik liderlerimiz yardım kolilerini İdlib'e ulaştırmak üzere yola çıktı. Bu anlamda projeye destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir özveriyle çalışan Gençlik Merkezimizin gönüllü gençlerini ve gençlik liderlerini yürekten kutluyorum'' dedi.