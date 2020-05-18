Elazığ'dan Koza üretimi için, ipekböceği yetiştiriciliği atılımı

Elazığ'da 5 yıl içerisinde en az 500 kutu ipek böceği yetiştirilip, 18 bin kilogram koza hasadının yapılabileceğinin saha çalışması ile ön görülmesi sonrasında bugün ipek böceği yumurtaları çiftçilere dağıtıldı.

Valilik koordinesine Elazığ TSO İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi'nin çalışmaları kapsamında "İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının Yeniden Hayata Geçirilmesi"projesi hazırlandı. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan proje kapsamında eğitim, çiftçi seçimi ve 14 bin 800 adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirilmesinin ardından bu yıl üretim için ipek böceği yumurtaları ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım sonrasında ipekböceği besleme eğitimi de verildi.

İpek böceği yetiştiriciliği ve ipeksi dokumanın yeniden hayata geçirilmesi kapsamında daha önce 14 bin 800 adet ücretsiz dut fidanı dağıtıldığını aktaran Keban Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mustafa Yüce, “Burada ipekböceği yumurtasını dağıtmak için toplandık. İpekböceği yumurtaları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu yumurtalarda elde edilecek kozalarda yine birlik tarafından satın alınacaktır. İpekböceği kozaların kesinlikle Pazar problemi bulunmamaktadır” dedi.

Bu yıl böyle bir projeye ilk defa başladıklarını aktaran üreticilerden Fikriye Birinçi, bundan sonraki yıllarda üretimin artacağını ve verim daha fazla olacağını düşündüğünü aktardı.

Öte yandan projeye valilik ve Elazığ TSO'nun yanı sıra TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Fırat Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kozabirlik'in ortak çalışması ile hayata geçtiği kaydedildi. Elazığ'da 5 yıl içerisinde en az 500 kutu ipek böceği yetiştirilip, 18 bin kilogram koza hasadının yapılabileceğinin yapılan saha çalışması ile ön görüldüğü de belirtildi.