Elazığ'dan önemli tekstil adımı, yatırımı düşünen 10 firmayla görüşüldü

Elazığ'dan İstanbul'a giden Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki heyet, yatırım yapmayı planlayan 10 firmanın yetkilileri ile yatırım süreci hakkında görüşme yaptı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve OSB Başkanı Suat Öztürk'ten oluşan heyet, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği genel merkezinde Başkan Hadi Karasu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Elazığ'a yatırım için gelmeyi düşünen 10 firmanın yetkilileri ile yatırım süreci ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Yapılacak tekstil sektörü yatırımları ve uygulanacak modeli tekraren görüşmek üzere bir araya geldiklerini anımsatan TGSD Başkanı Hadi Karasu,yatırım için gelecek sektör temsilcisi iş adamlarımıza sağlanacak destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tüm imkanlarıyla Elazığ'a yatırım için gelecek yatırımcılara gerekli desteği vereceklerinin altını çizen Vali Çetin Oktay Kaldırım," Devletin sunduğu imkanlardan yararlanmaları noktasında hiçbir sorun yada sıkıntı yaşanmayacak. Elazığımıza yatırım yapmak için, istihdam oluşturmak için gelecek olan tüm yatırımcılarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise," Elazığ belediyesi olarak şehrimize yatırım yapıp istihdama katkı sağlayacak değerli iş adamlarımızın sürekli yanında olacak ve destekleyeceğiz, sürdürülen bu çalışmanın Elazığ için ve yatırım yapacak firmalarımız için güzel sonuçlar getirecektir.İlimize yatırım için gelecek değerli iş adamlarımıza belediye olarak bütün imkanlarımızla yanlarında ve destekçileri olacağımızı beyan ediyorum"ifadelerini kullandı.

OSB'ye uygulanacak yatırım modeli çalışmasında kurumlarının etkin bir rol üstleneceğini vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'da,"Elazığ' a yatırım için gelecek TGSD üyeleri ve değerli iş adamlarımızın hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan gerekli alt yapı ve bürokratik işlemlerini bir an önce sonuçlandırarak, yatırımlara başlanması için Elazığ TSO' nun bütün imkanlarını seferber edeceğimizi, taahhüt ediyorum"diye konuştu.

Toplantı sonrası heyet Elazığ' a yatırım için gelecek olan, aynı zamanda İstanbul' da da faaliyet gösteren iş adamlarının fabrikalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.