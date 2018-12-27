Elazığ'dan Suriye'ye 10 tır un gönderildi

Elazığ'dan Suriye'ye 10 tır un yardımı gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde ‘Bir unda senden' kampanyası Elazığ'da bir un fabrikası tarafından 10 tırlık un yardımı yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen uğurlama töreniyle 10 tır un, Suriye'ye gönderildi.

Suriye'deki sıkıntıların bitmesini ve vatandaşlarının memleketine dönmesini temenni ettiklerini belirten İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “Maalesef hemen yanı başımızda Elazığ'a 4-5 saat uzaklıkta son yüzyılın en büyük katliamlarından biri olan Suriye'de hayat her geçen gün umutsuzluğa doğru gitmektedir. Gerçekten coğrafyamıza çok yakın olan bir bölge. Milyonlarca insanın vatanı terk etmek zorunda bırakılmış bir coğrafyadır. İHH olarak bizler savaşın bir tarafı olmamakla birlikte mazlum insanlara yardımcı olmak amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Binlerce yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim varlık sebebimiz. Elazığ'da yardım sever vatandaşlarımızın sayesinde gönderdiğimiz tır sayısı 109 oldu. Bu savaşın bitmesine her yardım kampanyasında temelli ediyoruz. Ama maalesef küresel güçler hemen sınırlarımızın yanı başında yeni bir harita oluşturmak ve yeni bir demokratik yapı ortaya çıkarmak amacıyla hareket eden bu güçler izin vermiyor” diye konuştu.

Bu kampanyaların sayısın daha fazla olması gerektiğini dile getiren Un Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ebedin Ergün, “Zekatlarımızı, sadakalarımızı ihtiyaç sahibi insanlarımıza yanı başımızda bulunan Suriye halkına göndermek üzere yardım kampanyasına katkıda bulunduk. Toplumumuz duyarlı vatandaş haline gelsin. Bu yardımlarımızı zannetmesinler ki malımızda bir eksilme olacak zekat malın sigortasıdır. Malı arttırır ve bereketlendirir” ifadelerini kullandı.