Elazığ'dan Suriye'ye bir tır un gönderildi

Elazığ'dan Suriye'ye bir tır un yardımı gönderildi.

İHH Elazığ Şubesi tarafından bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle bir tır un toplandı.Toplanan unların yüklendiği tır, gıda ihtiyacı duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktı. Son gönderilen tır ile Suriye'ye Elazığ'dan 111 tır gönderilmiş olduğu belirtildi.

Suriye'ye gönderdikleri 111'inci yardım tırı olduğunu belirten İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “ Suriye krizinin başladığı yaklaşık 8 yılı aşkın bir süredir devam eden insani krize çözüm bulma adına dernek olarak krizden etkilenen bölgedeki kardeşlerimize yardımcı olmak için un sevkiyatlarına ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Maalesef savaş 8 yıla aşkın süredir devam etmekte. Mağduriyetler her gün devam ederek katlanmakta. Bizler de bu mağduriyetleri bir nebze olsun giderme adına bugün itibariyle vatandaşlarımızın desteği ile 111'inci un tırımızı göndereceğiz. Başta vefakar ve fedakar iş adamlarımız olmak üzere bütün Elazığlılara teşekkür ediyoruz. 111'inci tırımız tamamen kardeşlerimizin fedakarlığıyla oluştu. Rabbimden, bir an önce bu kriz bölgelerindeki krizi son bulmasını, savaşanı bir an önce bitmesini temenni ediyorum” dedi.