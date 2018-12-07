Elazığ'dan, Yemen'e yardım kampanyası

Elazığ'da, Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, ‘Yemen Yardım Bekliyor' teması ile kampanya başlatıldı. İHH Elazığ Şubesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Elazığ Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları'da (STK) destek verdi. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yardım standı kuruldu. 3 hafta boyunca sürecek kampanya sonrasında toplanan yardımların Yemen'e gönderileceği belirtildi.

Yemenlilerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayaz, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda Cuma namazı sonrası bütün camilerde yardım kampanyasını başlattı. Yemen'de siyonistlerin bir projesi. Siyonislerin Müslümanı, Müslümana kırdırma projesi. Burada kan ve göz yaşı var. Türkiye Cumhuriyeti olarak nasıl ki Müslüman ülkelerin yanında olduysak bugünde Yemen'in yanında olacağız"dedi.

Yemende yaşanan insanlık krizine vurgu yapan İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Işık ise,“Elazığ Belediyemizin ve STK'ların desteğiyle yapmış olduğumuz yardım standı kampanyamızı başlangıcını burada yapıyoruz. Geçmişte Filistin , Arakan ve Suriye'ye yönelik çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleyen bu değerli kuruluşlarımız, bugün de acil ihtiyaç duymakta olan Yemen' e duyarsız kalmadılar. Güç birliği yaparak bu kardeşlerine ellerinden geldiği kadar sahip çıkmak amacıyla yola çıktılar. Bugün de iyilik kervanı Elazığ'dan yola çıkacak. 3 hafta sürecek olan bu kampanyamız sonucunda elde edilen nakitler, Yemenli kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmak amacıyla gönderilecek” diye konuştu.

STK Dönem Sözcüsü İbrahim Kayaoğlu ise , Yemen'de insanlar yoklukla imtihan olurken kendilerinin varlıkla imtihan olduğunu belirterek, mazlum coğrafyada ki uzanılabilir her yere ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.