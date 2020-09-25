Elazığ'ın 'Bermaz Ovası'nda kuru fasulye hasadı

Elazığ'ın 'Bermaz Ovası'nda 2 bin 560 dekar alanda üretimi yapılan fasulye hasadı başlarken, yaklaşık 640 ton ürün elde edilmesinin beklendiği bununda bölgeye ciddi bir ekonomik getir getirdiği kaydedildi.

Sivrice ve Maden ilçelerinin ortak sınırında yer alan Bermaz Ovası, baklagil, çilek, karışık sebze ve özellikle fasulye yetiştiriciliği ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce “Bermaz Ovasında Organik Fasulye Yetiştiriciliği Projesi” hazırlandı. Hayata geçirilen proje kapsamında Maden ilçesinde 9 Köyde 57 üretici, Sivrice ilçesinde ise 4 Köyde 57 üretici olmak üzere toplamda 114 üretici ile organik fasulye projesine başlandı. Yüzde yüz hibeli olarak dağıtılan ve yaklaşık bin dekarlık alanda yetiştirilen organik fasulyenin bölge ekonomisine ciddi bir gelir kazandırdığı aktarıldı.Bölgede toplamda 2 bin 560 dekar alanda 640 ton civarında kuru fasulye üretiminin yapıldığı belirtildi.

2020 yılı hasadı nedeniyle Başkaynak Köyü'nde program düzenlendi. Hasada Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül, İl Müdürü Turan Karahan, ilçe kurum ve kuruluş müdürleri ile üreticiler katıldı.

Belmaz ovasında çok ciddi tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül, “ Şuan bereketli Bermaz ovasındayız. Sivrice'nin 4 ve Maden'in 10 köyünden müteşekkil burada çok ciddi bir tarımsal faaliyet gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi bey, il ve ilçe müdürlüklerimizin katkılarıyla burada ciddi bir üretim gerçekleştiriliyor. Sadece Sivrice ve Maden'de değil bu bölgede bilinen, lezzeti ve aromasıyla çok güzel bir fasulye üretiliyor” dedi.

Üreticilere tohumda yüzde yüz hibe desteği verdiklerini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “ Yaptığımız çalışmalar arasında en önemli yere sahip olan, yaklaşık 60 bin dekar alandan oluşan birinci sınıf verimli tarım arazilerini içinde bulunduran Bermaz ovası var. Özellikle bu ova ile bütünleşmiş olan ve yakında yine valiliğimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle coğrafi işaret belgesi almak üzere çalışma yürüttüğümüz ‘Gezin Fasulyesi'ni organik olarak geliştirmek içi 3 yıldır bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında geçen üretim sezonunda bin dekar alanda ekilmek üzere 100 çiftçimize 10 ton tohumluk destek verdik. Yine şuanda hasadını gerçekleştirdiğimiz 100 çiftçimizi faydalandırdığımız ve yaklaşık bin dekar alanda gerçekleştirdiğimiz Gezin Fasulyesini Geliştirme Projesi çerçevesinde yüzde yüz hibeli bakanlığımız destekli olarak dağıttığımız fasulye tohumu hasadını gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Başkaynak Köyü Muhtarı ve fasulye üreticisi Ahmet Yılmaz ise Sivrice ve Maden ilçelerini ortak sınırında yer alan ovanın baklagiller, çilek, karışık sebze ve özellikle fasulye yetiştiriciliği ile isim yaptığını söyledi.