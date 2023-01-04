Elazığ'ın bir ilçesinde kırağı ve don etkili oldu

Hava sıcaklığının eksi 8'e kadar düştüğü Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kırağı ve don etkili oldu.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesi ile kırağı ve don etkili oldu. Kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği kaydedildi.