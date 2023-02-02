Elazığ'ın en işlek caddesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da husumetli iki grubun Gazi Caddesi üzerindeki bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, kentin en işlek caddesi olan Gazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı. Olayın büyümesiyle bıçakların çekildiği kavgada, biri yüzünden diğeri de elinden 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Caddedeki trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlayan polis ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.