Elazığ'ın köylerinde alt yapı çalışmaları sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde kentin birçok noktasında alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kovancılar ilçesi Yeniköy'de 1 milyon 140 bin TL ihale bedeline sahip toplamda 7 bin 500 metre kanalizasyon boru hattı ve 500 kişilik fosseptik yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada; “Elazığ İl Özel İdaresi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için yoğun bir tempoyla hizmet ve yatırımlarını devam ettirmektedir. Yatırım programı çerçevesinde bir yandan köy yolları BSK asfaltlama çalışmaları ile buluşturulurken bir yandan köylerimiz de içme ve tarımsal sulama projeleri hayata geçirilmektedir” denildi.