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Elazığ'ın Palu ilçesinde çevre temizliği

Elazığ’ın tarihi ilçesi Palu’da, tüm kurumların katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Elazığ'ın tarihi ilçesi Palu'da, tüm kurumların katılımıyla çevre temizliği yapıldı.


İlçede Aşağı ve Yukarı Palu Mahallelerinde çevre temizliği için geniş kapsamlı çalışma yapıldı. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçede tarihi yapı ve kalenin bulunduğu mahallelerde çevre temizliği Kaymakam Tayfun Deli'nin öncülüğünde gerçekleştirildi. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amir ile personellerinin katıldığı temizliğe vatandaşlarda destek verdi. Palu Kalesi ve çevresi, Ulu Camii, Küçük Cami, Çarşıbaşı Hamamı, Kilise ve çevresinde yapılan çalışmada poşet poşet çöp toplandı.


Çevrenin temiz tutulmasına özen gösterilmesini isteyen Kaymakam Tayfun Deli, özellikle birçok ziyaretçinin uğradığı kale ve tarihi bölgenin temizliğinin önemli olduğuna dikkat çekti, ayrıca çevrelerinin panel çitlerle çevrilerek koruma altına alınacağını kaydetti.

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