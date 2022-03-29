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Elazığ'ın şirin köyünde sis güzelliği

Elazığ’ın Erbağı köyünde sisin gün boyu etkili olması evleri görünmez hale getirirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Elazığ'ın Erbağı köyünde sisin gün boyu etkili olması evleri görünmez hale getirirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


El değmemiş doğası, bitki örtüsüyle Elazığ'ın en güzel köyleri arasında yer alan Arıcak ilçesine bağlı Erbağı köyü, oluşan sisle birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Köyde bulunan evler yoğun sis nedeni ile gözden kaybolurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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