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Elazığ'ın süper lig ekibi, Gamze Zeren'i transfer etti

Elazığ’ın süper ligdeki kadın basketbol takımı, son olarak Kayseri’de forma giyen forvet Gamze Zeren’i renklerine bağladı.

Elazığ'ın süper ligdeki kadın basketbol takımı, son olarak Kayseri'de forma giyen forvet Gamze Zeren'i renklerine bağladı.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi B.Elazığ İl Özel İdare, son olarak B. Kayseri Basketbol'da forma giyen forvet Gamze Zeren'le anlaşma sağladı. 30 yaşında olan 1.87 boyu ile süper ligin önemli forvetleri arasında gösterilen Gamze, 23 kez de A Milli takım forması giydi.


Transfere ilişkin olarak Elazığ ekibinden yapılan açıklamada;" Takımımız son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen daha önce Beşiktaş, Mersin, Adana formalarını başarıyla terletmiş 30 yaşında ki tecrübeli oyuncu Gamze Zeren ile anlaşma sağladı. 23 kez ay-yıldızlı formayı giyen Zeren, iki kez de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Gamze Zeren'e hoşgeldin diyor, Bordo-Beyazlı forma altında başarılar diliyoruz” denildi.

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